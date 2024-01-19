WSJ: США стали сильнее из-за украинского кризиса и обострения в Красном море

Развитие геополитических кризисов в мире, в том числе продолжение конфликта на Украине и обострение ситуации на юге Красного моря, отражают растущую асимметрию между Европой и США, которые "стали сильнее" в результате украинского кризиса.
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