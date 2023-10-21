Узбекистан предложил строить в РФ школы и сады для мигрантов

АШ

Анатолий Шадрин

Неужели руководство страны не понимает, что это бомба по российскую государственность! Европейцы с 60-х годов завозили в Европу сотни тысяч и миллионы людей, иной веры, культуры, традиций, образа жизни в рамках политики, которую они назвали мультикультурализмом. При этом они не создавали для них особые условия, а наоборот,?пытались их приобщить к европейским ценностям в надежде на их последующую ассимиляцию. В результате такой политики они сегодня имеют массу проблем, связанных с мигрантами. Уроды, которые любыми способами сегодня едут в Россию со Средней Азии даже не пытаются делать вид, что они намерены разделять наши законы и ценности. Наоборот, они всячески демонстрируют своё неприятие нашим ценностям и традициям. В этих условиях создание социальной и культурной базы для этих уродов только усилит их негативное отношение в коренному населению России. Вместо того, чтобы строить для этих уродов детские сады, школы и больницы, надо ужесточить миграционное законодательство, запретить уродам со Средней Азии везти с собой свои семьи и рожать здесь своих ублюдков, ввести строгий контроль за тем, чем реально занимаются уроды, приехавшие в Россию в качестве трудовых мигрантов и наказание, с обязательной депортацией и запретом на в’езд в Россию, в случае нарушения уродами целей приезда в нашу страну. Только таким образом мы сможем сохранить нашу Россию! При этом такие меры никак не скажутся на обеспечении России трудовыми ресурсами. Если только уроды действительно едут в Россию работать, а не с другими, часто криминальными, целями!