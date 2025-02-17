ВСУ атаковали Россию почти сотней беспилотников и ракетой «Нептун-МД»

Средствами ПВО 38 дронов сбиты над Азовским морем, 24 – над территорией Краснодарского края, 15 – над Крымским полуостровом, семь – над акваторией Черного моря, по два – над Курской и Ростовской областями, по одному – над Брянской и Белгородской.