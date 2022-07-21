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Павел Зубов о Крунвалле: «Он принимал позицию тренера, говорил: «Что скажете, то и буду делать». Шведы – такие»

Павел Зубов поделился воспоминаниями о работе со Стаффаном Крунваллем в «Локомотиве». Специалист был тренером в команде в сезоне-2018/19.

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