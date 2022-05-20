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Как подготовить грядку под капусту для получения огромных, сочных кочанов без слизней

Как подготовить грядку под капусту для получения огромных, сочных кочанов без слизней

Вырастить капусту не так сложно. Это дело под силу даже начинающему огороднику. Только вот получить крупные, вкусные кочаны, не пораженные вредителями, далеко удается не каждому.

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