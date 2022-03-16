Закон и Порядок

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«Вы не разжалобите жителя Африки словами о «несчастной» Украине»: Африканский политик выступил в поддержку России

«Вы не разжалобите жителя Африки словами о «несчастной» Украине»: Африканский политик выступил в поддержку России

Для африканцев русские являются друзьями и освободителями, а не рабовладельцами и колонизаторами. А в Африке, как оказалось, добро помнят.

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