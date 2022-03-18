Шестеркин отразил 26 бросков из 28 в матче с «Айлендерс» и стал 3-й звездой, несмотря на поражение

Игорь Шестеркин отразил 26 бросков «Айлендерс» из 28 и стал 3-й звездой матча. «Рейнджерс» уступили «островитянам» (1:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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