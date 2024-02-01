Geely представила в России новый кроссовер Okavango

Компания Geely начнет продажи в России нового семиместного кроссовера Okavango. Автомобили появятся на рынке в двух комплектациях, о ценах и сроках выхода на рынок будет объявлено позже, говорится в сообщении китайского производителя, которое поступило «Известиям» 1 февраля.