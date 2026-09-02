Товарооборот России и Монголии вырос на 18,1% в первой половине 2026 года

В 2026 году товарооборот между Россией и Монголией увеличился на 18,1 процента, достигнув суммы 1,57 миллиарда долларов, сообщает ТАСС.
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