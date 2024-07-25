С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля

© mfa.gov.ua Путин рассказал о развитии новых регионов России; Кулеба на встрече с Ван И сделал ряд важных заявлений; в Москве была взорвана машина военного – новая информация от правоохранительных органов Вся страна – с Донбассом В среду, 24 июля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ.
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