С Новороссией – вся страна, Киев поддерживает единый Китай. Итоги 24 июля

© mfa.gov.ua Путин рассказал о развитии новых регионов России; Кулеба на встрече с Ван И сделал ряд важных заявлений; в Москве была взорвана машина военного – новая информация от правоохранительных органов Вся страна – с Донбассом В среду, 24 июля, президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития новых регионов РФ.