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Игры под знаком свастики

Игры под знаком свастики

Берлинский стадион во время проведения Олимпийских игрОлимпийские игры – это те короткие периоды, когда спортсмены со всех стран мира собираются вместе, чтобы прославить атлетизм, упорство и силу воли, а главный устроитель и координатор этих состязаний – Международный олимпийский комитет (МОК) старается всячески содействовать спортивным соревнованиям без какой-либо предвзятости и неравенства, в духе дружбы, взаимопонимания, солидарности, честной игры и доверия.

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