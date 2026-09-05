Роскошь с характером Бали: на острове открылся Paradisus by Meliá

На Бали после масштабной реновации открылся Paradisus by Meliá Bali — первый курорт бренда в Азии. Бывший Meliá Bali, когда-то ставший первым отелем Meliá за пределами Испании, получил новую концепцию, в которой luxury all inclusive выходит далеко за пределы формулы «номер, ресторан, бассейн».