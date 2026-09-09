У Феррана 5 голов в 4 матчах за «ПСЖ». Сегодня – хет-трик «Словану» в ЛЧ

Форвард «ПСЖ» Ферран Торрес сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов против « Слована ». Встреча 1-го тура общего этапа проходит на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (5:0, второй тайм).
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