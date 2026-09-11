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Первое зимнее золото СССР: как Любовь Баранова прошла путь от лыж из бочки до олимпийского триумфа

Первое зимнее золото СССР: как Любовь Баранова прошла путь от лыж из бочки до олимпийского триумфа

28 января 1956 года советский спорт открыл новую страницу: до этого сборная СССР в зимних Олимпийских играх не участвовала.

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