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Полезные советы

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Эксперт Лялина рассказала, при какой температуре жарить яйца, чтобы они были полезными

Эксперт Лялина рассказала, при какой температуре жарить яйца, чтобы они были полезными

Наверное, каждый из нас начинал постигать азы кулинарии с жареных яиц. Это самое простое блюдо. Но его так легко испортить! И дело не только в том, как разбить яйцо, как выложить его на тарелку, чтобы сохранить желток.

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