Эксперт Лялина рассказала, при какой температуре жарить яйца, чтобы они были полезными

Наверное, каждый из нас начинал постигать азы кулинарии с жареных яиц. Это самое простое блюдо. Но его так легко испортить! И дело не только в том, как разбить яйцо, как выложить его на тарелку, чтобы сохранить желток.
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