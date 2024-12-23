Против начальника подразделения ЦЖКУ Минобороны Бурлаковой возбудили дело

В отношении начальника Центрального жилищно-коммунального управления (ЦЖКУ) Минобороны РФ Ольги Бурлаковой возбуждено уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями при исполнении госконтракта.
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