SPLIT FICTION + ВЕРСИЯ ДЛЯ ДРУГА | ЛИЦЕНЗИОННЫЙ АККАУНТ https://irongames.ru/key/5039432 – ВАЖНАЯ И...

SPLIT FICTION + ВЕРСИЯ ДЛЯ ДРУГА | ЛИЦЕНЗИОННЫЙ АККАУНТhttps://irongames.ru/key/5039432 – ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Region free – игру можно скачать и запустить в любом регионе, включая Россию и СНГ;✔️ После оплаты вы получаете аккаунт Steam, весь прогресс хранится на вашем ПК и вам никто не помешает играть;✔️ Вход в аккаунт производится без участия продавца, если на аккаунте включена защита Steam Guard, то код для входа в аккаунт получаете автоматически, без скачивания дополнительных программ;✔️ Возможность обновлять игру в любое время;⌛️ Если у вас появятся какие-либо вопросы, то можете задавать их в чате с продавцом.