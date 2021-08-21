Беременную обижать нельзя?

5МИНУТКАЗдоровьеБеременную обижать нельзя? — … Ты что, ну как я ей скажу! Это неприятный разговор, а она же в положении! — вздыхает пенсионерка Галина Петровна.Вернуться к статье74НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина Ключниковаох. а родит вообще на шею сядет и ноги свесит.ElenaБеременность это не болезнь, вообще-то. Сумки таскать и шкафы двигать нельзя, конечно, но и инвалида из себя корчить стыдно.Татьяна ТатьянаНу так можно заказать продукты с доставкой, а не ухайдокивать пожилую женщину. И у неё маленький ребёнок, значит есть коляска. Не нравится доставка, пусть возит на коляске.Виктория Смолкинабабуля сама дура вот и все ,стала бы я сидеть с внуками,ага сейчас,вон в праздник повидаться и хватитVera DobryaginaПомочь надо, кто ж спорит, но и на голову себе садиться нельзя позволять. И не надо ждать каких-то лучших и удобных времён, чтобы высказать невестке свои претензии. Это молодые в бабушке нуждаются, а не она в них, поэтому относиться уважительно и с понятием они обязаны. Тут некоторые бабушки сами виноваты - слишком много на себя берут. Определить строго направления помощи, и не выходить за рамки. Другие справляются как-то, и невестка ваша не развалится.Инесса ТодуаЕсли шея сама себя подставляет почему бы на ней не сесть. Не надо ни кого обижать просто чётко обозначить рамки дозволенного. Даже если в первый момент обидится потом всё "переварит" и будет уважительнее относиться.unarova УнароваМоя покойная мама тоже говорила, что слово беременных женщин особое, поэтому надо в большинстве своём их исполнять. Однако женщинам в этом положении надо сохранять адекватностьКомментировать
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