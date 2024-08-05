Расправившегося с 18-летней девушкой бывшего Героя России заметили на СВО

Бывшего Героя России Ирека Магасумова, который расправился с 18-летней девушкой из Луганска и был осужден за это на 11 лет лишения свободы, снова заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине.
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