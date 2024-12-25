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Утренний удар по ключевым целям: рекордное число прилётов в Днепропетровске

Утренний удар по ключевым целям: рекордное число прилётов в Днепропетровске

Массированный комбинированный удар нанесен по целям на территории Украины. В районе 6 утра 25 декабря были осуществлены пуски крылатых ракет Х-101 с бомбардировщиков Ту-95МС, наравне с ними отработали расчеты ОТРК «Искандер-М».

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