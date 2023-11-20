Стресс матери во время беременности влияет на психическое здоровье ребенка

Исследования показывают, что дети, матери которых испытывают сильный стресс, тревогу или депрессию во время беременности, могут иметь больший риск проблем с психическим здоровьем и поведением в детстве и подростковом возрасте.
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