Индийский банк оценил состояние семьи миллиардера Амбани:10%ВВП страны

Семья индийского миллиардера Мукеша Амбани является самой богатой в стране, ее состояние достигает 25,7 трлн рупий (385,5 млрд долларов) и составляет почти 10% ВВП Индии, пишет местная газета Hindustan Times .
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