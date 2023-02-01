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Леброн Джеймс в шутку присел к болельщику на колено

Леброн Джеймс в шутку присел к болельщику на колено

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в концовке матча с «Нью-Йорком» (129:123 ОТ) в «Мэдисон-сквер-гардене» пошутил над болельщиками в первом ряду.

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