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Сколько зарабатывают Самые Красивые Женщины мира ? - 3

Сколько зарабатывают Самые Красивые Женщины мира ? - 3

Продолжение , начало  ЗДЕСЬ,часть 2  ЗДЕСЬ      25.   Scarlett Johansson - Скарлетт Йоханссон   Профессия: Актерская играЧистый капитал: 165 миллионов долларов Скарлетт Джонассон часто фигурировала в списке 100 знаменитостей Forbes и была признана самой высокооплачиваемой актрисой Америки как в 2018, так и в 2019 годах.

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