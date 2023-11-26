Сколько зарабатывают Самые Красивые Женщины мира ? - 3

Продолжение , начало ЗДЕСЬ,часть 2 ЗДЕСЬ 25. Scarlett Johansson - Скарлетт Йоханссон Профессия: Актерская играЧистый капитал: 165 миллионов долларов Скарлетт Джонассон часто фигурировала в списке 100 знаменитостей Forbes и была признана самой высокооплачиваемой актрисой Америки как в 2018, так и в 2019 годах.