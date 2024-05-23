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В Венесуэле подтвердили планы вступить в БРИКС в 2024 году

Руководство Венесуэлы рассчитывает, что страна уже в 2024 году присоединится к БРИКС. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила во время церемонии подписания с Китаем соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций.

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