В Венесуэле подтвердили планы вступить в БРИКС в 2024 году

Руководство Венесуэлы рассчитывает, что страна уже в 2024 году присоединится к БРИКС. Об этом исполнительный вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила во время церемонии подписания с Китаем соглашения о развитии и взаимной защите инвестиций.
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