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В Академическом проходит бесплатная вакцинация животных от бешенства

В Академическом проходит бесплатная вакцинация животных от бешенства

Сегодня, 14 августа, в Академическом районе Екатеринбурга проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства – на днях на территории района была обнаружена мертвая лиса, пораженная этим заболеванием.

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