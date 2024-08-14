В Академическом проходит бесплатная вакцинация животных от бешенства

Сегодня, 14 августа, в Академическом районе Екатеринбурга проведут бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства – на днях на территории района была обнаружена мертвая лиса, пораженная этим заболеванием.
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