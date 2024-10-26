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⚡ Гран-при Канады. Стеллато-Дудек и Дешам победили в парах, Гейниш и Чигирев – 2-е, Голубева и Мур – 3-и

Победили канадцы Деанна Стеллато-Дудек и Максим Дешам. Гран-при по фигурному катанию 2-й этап Skate Canada Галифакс, Канада Пары Итоговое положение 1.

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