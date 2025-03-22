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Музыкант Сергей Жуков хочет запатентовать торговую марку "18 мне уже"

Музыкант Сергей Жуков хочет запатентовать торговую марку "18 мне уже"

Певец хочет защитить название давнего хита от массового использования.Музыкант Сергей Жуков, основатель группы "Руки вверх", подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака "18 мне уже" – названия популярной песни вышеупомянутой группы.

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