Александр Роджерс: Традиции деградации британских элит

Рушан Мухамеджанов это все понятно давно...меня интересует, почему это полезным образом не сказалось на уровне жизни советских граждан...у американских граждан проблем с соцобеспечением, продуктами и прочим не возникло от того, что их НАСА запустило космические ракеты, людей на Луну, стопиццот спутников, межпланетных станций и орбитальных телескопов, несущих пользу всему человечеству...и если Выэтого не понимаете, или не знаете,,, то идите в школу и подучите это...

ФинамИнфо Ничего, что США не надо было восстанавливать полстраны после войны? И делать технологический прорыв? Я так понимаю, что вы предпочли бы космос поменять на колбаску с маслицем. Ну вот обменяли. К чему это привело?