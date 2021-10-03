Вся британская культура – литература, фильмы, стереотипы – пытается убедить нас, будто на Острове живёт некая особая элита, прирождённые управленцы.
Александр Роджерс: Традиции деградации британских элит
Комментарии
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Рушан Мухамеджанов
это все понятно давно...меня интересует, почему это полезным образом не сказалось на уровне жизни советских граждан...у американских граждан проблем с соцобеспечением, продуктами и прочим не возникло от того, что их НАСА запустило космические ракеты, людей на Луну, стопиццот спутников, межпланетных станций и орбитальных телескопов, несущих пользу всему человечеству...и если Выэтого не понимаете, или не знаете,,, то идите в школу и подучите это...
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2 г.
ФинамИнфо
Ничего, что США не надо было восстанавливать полстраны после войны? И делать технологический прорыв? Я так понимаю, что вы предпочли бы космос поменять на колбаску с маслицем. Ну вот обменяли. К чему это привело?
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2 г.
Рушан Мухамеджанов
сначала нужно накормить народ, а потом уже по космосам разъезжать...насчет восстановления страны: Германии тоже нужно было восстанавливать страну, и она ее восстановила, да еще как! правда, на каждую подлодку баллистические ракеты не устанавливала...и нахренникомуненужные Бураны не запускала...перевожу на обчечеловеческие понятия: один чел берет кредит на Хеленваген при з\п в 15 тыщ Рэ...и все их отдает за креддит, а дома кушать детям нечего...как Вы назовете этого человека? Вы меня фирштэйн?
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2 г.
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