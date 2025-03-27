Энергетическая система

Валерий Холодок

Доброго дня. Видите ли, ММ, практика она тоже в разное время может быть разной, Вы не думали в этом направлении? Вот сейчас, ввиду нашего с Вами разговора, я поискал мнение науки по-поводу реальности квантового мира: ведь по сути, наш с Вами физический мир как раз и состоит из квантов энергии( а энергия- это атрибут (от лат. «приписывание»): признак, приписываемое качество, свойство Материи, так ведь?) ВСЁ что мы с Вами познаём с помощью наших пяти чувств, даже вооруженных разными опять же приспособлениями из этой же физической материи- ЭТО КВАНТОВЫЕ СВОЙСТВА ЭТОЙ МАТЕРИИ, так? Вот сейчас как раз изучаю: https://adrenalinicsilence.kz/creative_notes/realen-li-mir-kvantovaya-realnost/?ysclid=m8r6revcw0708746001 Остановился прочитать Ваш вывод вот здесь: ==="В 1923 году французский аристократ, князь Луи Де Бройль предположил что корпускулярно-волновой дуализм свойственен не только фотонам, но и любой элементарной частице. И оказался совершенно прав, за что и получил свою заслуженную Нобелевскую премию. Таким образом, выяснилось, что масса должна иметь волновое воплощение, соответственно окружающая нас материя это и волны и частицы одновременно. Вы спросите как так? В этом и заключается весь цимес квантовой механики и ее экспериментов. Физики, почесав свои уставшие головы от умственного истощения, тоже задавались этим вопросом, но так и не пришли к единому мнению. Реальность оказалась сложнее, чем мы предполагали и попытка описать мир с помощью волн и частиц, является лишь математическим приближением и не более того. К сожалению, никто не может сказать толком, что на самом деле нас окружает и в каком мире мы живем. Дабы окончательно не свихнуться и не уйти в астрал, можно считать так: Пока свет летит в пространстве, он ведет себя как волна. Подвергается интерференции, имеет поляризацию, дифракцию и другие свойства волны. Однако когда свет взаимодействует с веществом, поглощается или излучается, его приходится считать потоком частиц и квантовые эффекты выпячивают свое зловонное нутро. Запомните эти два положения, далее в статье мы разберемся с волной и частицами более основательно."=== Дальше рассматривается принцип неопределенности Гейзенберга, что я, конечно, знаю, но какой вывод сделает автор, посмотрим. Хотя, если обратить внимание на следующую мысль:"Однако когда свет взаимодействует с веществом, поглощается или излучается, его приходится считать потоком частиц..."- почему это? Так же электронная волна энергии вещества, принимая волну фотона, просто увеличивает свою энергию и ПЕРЕНАПРАВЛЯЕТ ЕЁ тоже квантом на выработку, допустим, хролофилла, при участии которого происходит фотосинтез, что не так? Еще раз: пока не поймём, что такое ПЕРВИЧНАЯ МАТЕРИЯ спор бесполезен, или я не прав? Всего доброго.