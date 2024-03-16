На днях президент России утвердил определённые изменения в работе межведомственной комиссии по гостайне.
Начнётся сразу после выборов: Элиты уже получили запрет. Дальше пойдут отставки
Комментарии
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Леонид
1. Почему не до выборов? 2. Почему ограничение на выезд не для всех должн.лиц государственный органов, имеющих допуск к ГТ ?
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32 мин.
Лариса Фомичева
Если тебе это интересно: ПётрI даже и бошки рубил таким христопродавцам.Пока ему не сказали-а с кем останешься,батюшка-осударь?Ещё Алексей Толстой писал в своём романе "Пётр I"-не должен воевода больше 2-х лет на одном месте сидеть-ходы вызнают.А у нас? Сидят,пока ногами вперёд не вынесут.
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24 мин.
Астон Мартин
может будут ...а может и нет ...с чего такая уверенность что будет некое коренное изменение ???🤔
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20 мин.
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