Начнётся сразу после выборов: Элиты уже получили запрет. Дальше пойдут отставки

Леонид 1. Почему не до выборов? 2. Почему ограничение на выезд не для всех должн.лиц государственный органов, имеющих допуск к ГТ ?

Лариса Фомичева Если тебе это интересно: ПётрI даже и бошки рубил таким христопродавцам.Пока ему не сказали-а с кем останешься,батюшка-осударь?Ещё Алексей Толстой писал в своём романе "Пётр I"-не должен воевода больше 2-х лет на одном месте сидеть-ходы вызнают.А у нас? Сидят,пока ногами вперёд не вынесут.