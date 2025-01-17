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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Зверев: «Глядя на отца, просто радуюсь, что у меня еще есть волосы. Пока у меня такая прическа, все в порядке»

Александр Зверев: «Глядя на отца, просто радуюсь, что у меня еще есть волосы. Пока у меня такая прическа, все в порядке»

– Ты активно меняешься: улучшил подачу, форхенд, подкорректировал стойку на приеме и теперь стоишь ниже, сменил ракетку.

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