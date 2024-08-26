Для редактора персонажа inZoi вышел русификатор; редактор персонажа взломали и обошли ограничения по датеКак стало известно, пользователи TheDarkness_RU и WUT выпустили русификатор для бесплатного редактора персонажа из предстоящей игры inZoi – теперь пользователи смогут с удобством настраивать своих персонажей полностью на русском языке.
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