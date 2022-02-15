Американки и канадки ополчились на Валиеву, лепя из 15-летней девочки опасную допингистку. Обидно проигрывать?

Американские фигуристки, как сговорившись, выступают в соцсетях единым фронтом против Камилы Валиевой и CAS, принявшего решение об участии 15-летней россиянки в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.
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