Спорт Уик-Энд

6 подписчиков

Американки и канадки ополчились на Валиеву, лепя из 15-летней девочки опасную допингистку. Обидно проигрывать?

Американки и канадки ополчились на Валиеву, лепя из 15-летней девочки опасную допингистку. Обидно проигрывать?

Американские фигуристки, как сговорившись, выступают в соцсетях единым фронтом против Камилы Валиевой и CAS, принявшего решение об участии 15-летней россиянки в индивидуальных соревнованиях на Олимпиаде.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх