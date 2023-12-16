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Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

Тебас о Суперлиге: «В 2021-м она готовилась тайно, а теперь строится на лжи. Это не открытое и не демократическое соревнование, оно вредит национальным лигам»

Ранее генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт заявил, что организаторы планируют создать открытое соревнование и уже связались с представителями 60 клубов.

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