Маша Распутина была в шоке, когда узнала, чем зарабатывает ее дочь

Певица Маша Распутина жалеет, что не воспитывала жестко свою дочь. Артистка сожалеет о том, что она не взяла себя в руки и не начала жестко воспитывать свою младшую дочь Марию, которая была названа в честь псевдонима певицы.
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