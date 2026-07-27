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Аргументы недели

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Кишинев на грани водного коллапса из-за засухи, украинских ГЭС и склок политиков

Кишинев на грани водного коллапса из-за засухи, украинских ГЭС и склок политиков

К концу июля 2026 года Республика Молдова оказалась на пороге острейшего водного кризиса. Главная водная артерия страны — река Днестр — стремительно мелеет, и уже 31 июля истекает срок временного соглашения с Украиной о поддержании минимального сброса воды.

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