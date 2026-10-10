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Полузащитник московского «Динамо» Абдулхаиков установил рекорд ЮФЛ по голам за сезон

Полузащитник московского «Динамо» Абдулхаиков установил рекорд ЮФЛ по голам за сезон

Полузащитник московского «Динамо» Матвей Абдулхаиков установил бомбардирский рекорд Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ).

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