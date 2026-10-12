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Вгудок

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Германия отложила ремонт восьми железнодорожных коридоров до 2032 года

Германия отложила ремонт восьми железнодорожных коридоров до 2032 года

Deutsche Bahn и Федеральное министерство транспорта Германии сократили программу капитальной реконструкции железнодорожных магистралей на 2027–2031 годы с 21 до 13 участков.

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