Россиянам рассказали, как помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

РИАМО - 25 мар. Подмосковье совместно с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ объявили сбор пожертвований на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.