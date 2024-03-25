Россиянам рассказали, как помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

РИАМО - 25 мар. Подмосковье совместно с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ объявили сбор пожертвований на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии