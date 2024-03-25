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Россиянам рассказали, как помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

Россиянам рассказали, как помочь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

РИАМО - 25 мар. Подмосковье совместно с Москвой, Российским Красным Крестом и общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ объявили сбор пожертвований на помощь семьям погибших и пострадавших в результате террористической атаки на концертный зал «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

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