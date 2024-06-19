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Российская туристка в США поняла, почему американские мужчины лучший вариант для замужества

Российская туристка в США поняла, почему американские мужчины лучший вариант для замужества

Российская туристка, недавно прибывшая в США, поделилась своими впечатлениями о том, как американские мужчины подходят к семейной жизни.

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Комментарии
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Алатырка
Дура, с психологическими травмами из детства, комплексами и стереотипами. Бред или неумный рекламный ролик.
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15 час.
ч
чвсатпкьл
(Наконец, американцы предпочитают вести здоровый образ жизни, избегая вредных привычек, таких как алкоголизм и курение. Это позволяет им поддерживать гармоничные отношения со своим окружением и быть хорошими партнерами) а это вообще рассмешило до невозможности и особенно те привычки и любимые занятия американцев на личном острове разврата и наркотического безумия у Эпштейна который от общественного обсуждения по всему миру в СМИ  предпочёл повесится от позора. 🤣😂
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15 час.
Виталий Кузнецов
Бред!
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14 час.

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