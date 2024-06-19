ч

чвсатпкьл

(Наконец, американцы предпочитают вести здоровый образ жизни, избегая вредных привычек, таких как алкоголизм и курение. Это позволяет им поддерживать гармоничные отношения со своим окружением и быть хорошими партнерами) а это вообще рассмешило до невозможности и особенно те привычки и любимые занятия американцев на личном острове разврата и наркотического безумия у Эпштейна который от общественного обсуждения по всему миру в СМИ предпочёл повесится от позора. 🤣😂