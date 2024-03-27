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Предпринимателей Кубы обяжут принимать карты «Мир»

На Кубе введут обслуживание банковских карт российской платежной системы, — передает АБН24. Глава кубинского ведомства указал — предпринимателей, которые желают открыть торговую точку, обяжут принимать платежи по карте «Мир».

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