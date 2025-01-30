РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

305 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    Их вначале надо зарегистрировать! Кто это должен делать, я про контроль!Хозяева животных ...
  • Eduard
    Из тех кого не похоронили?Вблизи белорусско...
  • Юрий генералов
    А почему только 5 лет?Предпринимателю, ...

Директору одной из крупнейших дорожных компаний Южного Урала вынесли приговор по делу о взятках

Директору одной из крупнейших дорожных компаний Южного Урала вынесли приговор по делу о взятках

В Челябинске огласили приговор директору «Уралдорстроя» Нверу Колозяну. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сегодня, 30 января, Центральный районный суд Челябинска признал предпринимателя Нвера Колозяна виновным в передаче взяток сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх