Директору одной из крупнейших дорожных компаний Южного Урала вынесли приговор по делу о взятках

В Челябинске огласили приговор директору «Уралдорстроя» Нверу Колозяну. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, сегодня, 30 января, Центральный районный суд Челябинска признал предпринимателя Нвера Колозяна виновным в передаче взяток сотруднику ОГКУ «Челябинскавтодор».