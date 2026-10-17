В семействе звезды социальных сетей Даны Борисовой – очередной скандал. Ее дочь Полина публично обвинила мать в жестоком избиении, которое, как утверждает девушка, произошло сразу после ухода врачей скорой помощи.
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