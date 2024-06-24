Ефимов: строительство станции «Митьково» МЦД-3 завершат до конца года

На строящейся станции «Митьково» МЦД-3 завершили работы по устройству основной пассажирской платформы и возведению вестибюля, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
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