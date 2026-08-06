Собянин рассказал о проектах, изменивших транспорт Москвы

Сергей Собянин сообщил, что Москва вошла в число мировых лидеров по развитию транспорта. В последние годы в столице появились новые линии и станции метро, два кольца наземного метро и Большая кольцевая линия — крупнейшее в мире подземное кольцо.
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