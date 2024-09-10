Фотоистория: Санкт-Петербург – Киров и обратно или взад-назад (2 часть)

Ссылка на Часть 1. Устюг был важным торговым центром, основанным на мехах, или «мягком хламе». Через город транзитом проходили соль, текстиль, зерно, рыба, цветные металлы, стекло, бумага, предметы роскоши и восточные товары.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии