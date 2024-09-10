Фотоистория: Санкт-Петербург – Киров и обратно или взад-назад (2 часть)

﻿﻿Ссылка на Часть 1. Устюг был важным торговым центром, основанным на мехах, или «мягком хламе». Через город транзитом проходили соль, текстиль, зерно, рыба, цветные металлы, стекло, бумага, предметы роскоши и восточные товары.