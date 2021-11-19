Тренер «Барыса» Михайлис: «Лишить капитанской повязки Дитца? Нет, это решение руководства»

Тренер «Барыса» Михайлис: «Лишить капитанской повязки Дитца? Нет, это решение руководства»

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис оценил возможность лишения капитанской повязки защитника Даррена Дитца за периодические ошибки в игре.

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