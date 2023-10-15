Ученые смогли прочитать первое слово из обугленных древних свитков

Специалисты начали читать текст, утерянный во время извержения Везувия в 79 году Ученые смогли восстановить одно слово текста из Геркуланумской библиотеки, утраченного во время извержения Везувия в 79 году.
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