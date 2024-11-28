В Крыму ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах с Россией

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости. Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал пустозвонством выдвинутые главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком условия для начала переговоров с Россией.
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